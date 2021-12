Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bargeld aus Schulräumen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag (16.12.2021) in zwei Schulen an der Sartoriusstraße und an der Dieterlestraße Bargeld gestohlen. In der Schule an der Sartoriusstraße stiegen die Unbekannten in der Schulpause zwischen 10.25 Uhr und 10.45 Uhr über ein zum Lüften geöffnetes Fenster in einen im Erdgeschoss liegenden Klassenraum und durchwühlten die Schulranzen, sowie das Lehrerpult. Hierbei erbeuteten sie knapp 80 Euro Bargeld. In der unweit entfernten Schule an der Dieterlestraße gelangten die Diebe mutmaßlich ebenfalls über ein geöffnetes Fenster zwischen 10.00 Uhr und 11.45 Uhr in das Lehrerzimmer, das sich ebenfalls im Erdgeschoss befindet. Dort durchwühlten sie ebenso die Taschen und stahlen zirka 160 Euro. Ob zwischen den beiden Diebstählen Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

