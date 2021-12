Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsche Staatsanwälte an der Haustür

Stuttgart (ots)

Betrüger haben am Dienstag (14.12.2021) einen 79 Jahre alten Mann um mehrere tausend Euro betrogen. Die beiden Männer klingelten am Dienstag, gegen 13.30 Uhr an der Haustür des Mannes und gaben sich als Angehörige der Staatsanwaltschaft aus. Sie erzählten ihm, dass seine Nichte in einen schweren Unfall verwickelt sei und er mehrere tausend Euro als Kaution zur Verfügung stellen müsse, um eine Inhaftierung abzuwenden. Offenbar von der Situation überrumpelt, fuhr der Senior daraufhin zu seiner Bank und hob den geforderten Betrag ab. Anschließend übergab er den beiden falschen Amtsträgern, die an der Anschrift des 79-Jährigen gewartet hatten, den Umschlag mit dem Bargeldbetrag. Erst als der Senior am Donnerstagabend (16.12.2021) mit weiteren Familienmitgliedern telefonierte, flog der Schwindel auf.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Präventionstipps: - Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Wenn eine unbekannte Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

