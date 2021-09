Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallflucht in Simmersbach + Einbrecher scheitern an Notausgangstür + Autoaufbruch scheitert in Daubhausen +

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Simmersbach: Nach Kollision mit Reisebus geflüchtet -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen (31.08.2021) in der Biedenköpfer Straße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Zwischen 09.25 Uhr und 09.40 Uhr parkte am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 26 ein roter Reisebus. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer das Heck des Busses und ließ an dem Rücklicht der Fahrerseite einen Schaden von rund 600 Euro zurück. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Einbruch in Diesterwegschule scheitert -

In der Nacht von Montag (30.08.2021) auf Dienstag (31.08.2021) rückte die Diesterwegschule in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten an einer Notausgangstür, schafften es aber nicht diese gewaltsam zu öffnen. Die Schäden an der Tür summieren sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder denen auf dem Gelände Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Daubhausen: Autoaufbruch scheitert -

Im Zeitraum von Sonntag (29.08.2021) bis heute Morgen (01.09.2021) versuchten Diebe einen Opel Corsa aufzubrechen. Der grüne Kleinwagen parkte in der Katzenfurter Straße, in Höhe der Hausnummer 13. Die Täter bogen die obere Kante einer Tür nach außen, um vermutlich mit einer Verlängerung den Türöffner zu betätigen. Hinweise zu den Aufbrechern oder zu Personen die in diesem Zusammenhang in der Katzenfurter Straße auffielen, nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell