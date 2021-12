Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elfjähriger bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein elf Jahre alter Junge ist am Donnerstag (16.12.2021) bei einem Verkehrsunfall in der Ludwigsburger Straße schwer verletzt worden. Der Junge überquerte gegen 15.40 Uhr die Fahrbahn von der Stadtbahnhaltestelle Hohensteinstraße in Richtung der Bushaltestelle, als er von dem Peugeot 206 eines 23-Jährigen, der in der Ludwigsburger Straße Richtung Kelterplatz unterwegs war, erfasst wurde. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um das verletzte Kind und brachten es in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu wenden.

