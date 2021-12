Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Geldwäscher in Haft

Stuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.12.2021) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Geldwäsche im großen Stil betrieben und damit rund 120.000 Euro erlangt zu haben. Der 22-Jährige soll im Juni und Juli 2020 mit gefälschten Ausweispapieren und verschiedenen falschen Personalien Konten bei diversen Bankinstituten im Großraum Stuttgart eröffnet haben. Um Überweisungen auf diese Konten zu veranlassen, soll der Mailverkehr von diversen Firmen verfälscht und die dort genannten Kontodaten gegen die des Tatverdächtigen ausgetauscht worden sein. Auf diese Weise gingen rund 120.000 Euro von ausländischen Firmen auf den Konten des 22-Jährigen ein, die er anschließend entweder abgehoben oder auf andere Konten weitergeleitet haben soll. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Verbleib des betrügerisch erlangten Geldes dauern an. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des jungen Mannes. Sie durchsuchten am Mittwoch seine Wohnung, in der sie weitere Beweismittel fanden, die noch der weiteren Auswertung bedürfen. Aufgrund des bereits zuvor erwirkten Haftbefehls nahmen die Beamten den kamerunischen Staatsbürger fest. Er wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den bestehenden Haftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte.

