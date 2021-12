Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch (15.12.2021) auf bislang ungeklärte Weise das Entertainmentsystem aus einem in der Nikolausstraße geparkten Auto gestohlen. Der Fahrzeugbesitzer stellte seinen orangenen VW Tiguan gegen 18.50 Uhr in der Nikolausstraße ab. Als er am nächsten Morgen gegen 05.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass Unbekannte sein Autoradio und sein Navigationsgerät im Wert von zirka 2.000 Euro gestohlen hatten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

