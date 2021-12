Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgäste in Linienbus gestürzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung eines Linienbusses in der Kriegsbergstraße hat sich am Dienstag (14.12.2021) eine 48 Jahre Frau im Bus leichte Verletzungen zugezogen. Der 56 Jahre alte Busfahrer der Linie 42 war gegen 7.00 Uhr in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf Höhe der dortigen Tankstelle musste der 56-Jährige offensichtlich stark abbremsen, als ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Skoda Fabia mit polnischem Kennzeichen die Fahrbahn des Busses kreuzte. Dabei stürzten offenbar mehrere Fahrgäste. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

