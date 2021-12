Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elfjährigen getreten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag (15.12.2021) an der Stadtbahnhaltestelle Lindpaintnerstraße scheinbar grundlos einen elf Jahre alten Jungen getreten. Der Elfjährige stand kurz nach 06.30 Uhr an der Haltestelle, als ihn der unbekannte Mann unvermittelt in den Rücken trat und ihn dabei leicht verletzte. Eine bislang unbekannte Frau soll sich daraufhin schützend vor den Jungen gestellt haben. Gegen 06.40 Uhr stiegen der Junge sowie der unbekannte Mann in die Stadtbahn der Linie U2 in Richtung Vogelsang ein. Der Täter soll etwa 35 bis 40 Jahre alt sowie zirka 175 Zentimeter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Er war mit dunklen Arbeitsschuhen, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Zeugen, insbesondere die Frau, die sich vor den Jungen gestellt hat, werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

