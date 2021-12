Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher erbeuten Handtaschen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (14.12.2021) in ein Wohnhaus an der Endersbacher Straße eingebrochen und haben Handtaschen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter stiegen nach ersten Ermittlungen zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr über ein Vordach und ein Fenster im ersten Obergeschoss in das Haus, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten unerkannt mit der Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

