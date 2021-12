Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Messing im Wert von rund tausend Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (12.12.2021) oder Montag (13.12.2021) von einem Gelände an der Von-Pistorius-Straße Messingteile gestohlen. Sie überstiegen offenbar zwischen Sonntag, 15.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr das Zugangstor des Firmengeländes und erbeuteten mehrere Kisten, in denen sich Messingteile befunden haben. Ersten Schätzungen zufolge soll das Diebesgut einen Wert von rund tausend Euro haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

