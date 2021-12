Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Einbruch in Spielhalle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag (14.12.2021) versucht in eine Spielhalle an der Stuttgarter Straße einzubrechen. Die Täter brachen gegen 01.40 Uhr auf bislang ungeklärte Weise ein Metallgitter zum Eingang der Spielhalle auf und schlugen anschließend eine Glasscheibe neben der Eingangstüre ein. Anwohner hörten den Lärm und beobachteten zwei Männer vor dem Gebäude sowie einen weiteren Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Als die mutmaßlichen Einbrecher ihre Beobachter bemerkten flüchteten sie zu Fuß. Zwei Täter gingen in Richtung Wilhelm-Geiger-Platz davon und sollen etwa 170 Zentimeter groß sein sowie dunkle Kleidung, eventuell Lederjacken, getragen haben. Der Dritte ging in Richtung Oswald-Hesse-Straße davon und soll etwa 180 Zentimeter groß sein. Gemäß Beschreibung trug er eine blaue Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell