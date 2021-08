Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei auf einen Streich

Görlitz (ots)

Zwei Görlitzer, der eine 23, der andere 35, sind am gestrigen Nachmittag mit Drogen ertappt worden. Insgesamt hatten die Männer knapp vier Gramm Cannabis in ihren Hosentaschen. Bundespolizisten waren im Görlitzer Stadtteil Biesnitz vor einem Supermarkt auf den polizeibekannten 35-Jährigen aufmerksam geworden. Bei einer anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass auch der 23-Jährige schon mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten war. Nach Sicherstellung des Cannabis kommt nun bei beiden eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmittel hinzu.

