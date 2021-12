Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind nach Rempler verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein drei Jahre alter Junge ist am Montag (13.12.2021) in der Klett-Passage leicht verletzt worden, als er an der Hand seines Vaters ging und ein unbekannter Mann diesen mutmaßlich versehentlich anrempelte. Der Junge und sein Vater waren gegen 18.30 Uhr auf dem Bahnsteig der Stadtbahn unterwegs, als es dort zu dem Rempler kam und der Dreijährige stürzte. Der unbekannte Mann stieg nach dem Unfall in eine Stadtbahn ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

