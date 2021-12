Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (15.12.2021) und Donnerstag (16.12.2021) in zwei Häuser an der Eduard-Pfeiffer-Straße und an der Straße Im Sonnigen Winkel eingebrochen. Bei dem Einfamilienhaus an der Eduard-Pfeiffer-Straße hebelten die Täter am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 20.00 Uhr ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Straße Im Sonnigen Winkel hebelte ein unbekannter Mann am Donnerstag, gegen 19.50 Uhr, das Kellerfenster auf und stieg hinein. Die zu diesem Zeitpunkt bereits schlafende Hausbewohnerin erwachte durch laute Schritte und überraschte den Täter, der daraufhin über die Terrasse flüchtete. Der Täter soll zwischen 180 und 185 Zentimeter groß, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell