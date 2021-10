Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß mit geparkten PKW- Alkoholisiert mit BMW unterwegs

Löhne (ots)

(sls) Am Donnerstagmittag (14.10.) meldete sich der Geschädigte eines geparkten schwarzen Opel Vivaro auf der Leitstelle der Polizei und teilte einen Unfall auf dem Johanniskamp in Löhne mit. An der Unfallstelle teilte der 45-jährige Geschädigte den eingesetzten Polizeibeamten mit, dass der Fahrer eines schwarzen BMW gegen 13.30 Uhr den Johanniskamp in Richtung Falschheider Straße befuhr und in Höhe der Hausnummer 9 gegen den dort am Fahrbahnrand geparkten Opel stieß. Da eine einvernehmliche Schadensregulierung nicht möglich war, habe der Geschädigte die Polizei benachrichtigt. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass in der Atemluft des 58-Jährigen Fahrers des BMW deutlicher Alkoholgeruch zu erkennen war. Ein freiwillig durch geführter Alco-Test beim Löhner verlief deutlich positiv. Im Anschluss wurde dem Fahrer des BMW auf der Wache Löhne Blutproben entnommen und der Führerschein vorläufig beschlagnahmt. Dem Löhner wurde, bis auf weiteres, dass Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Der geringe Sachschaden am Außenspiegel des BMW und Lackkratzer am Opel wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell