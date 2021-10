Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Fahrräder und Wertstoffe - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Bereits am Sonntag (10.10.) ereignete sich um 12.13 Uhr ein besonders schwerer Fall des Diebstahls an der Franz-Werfel-Straße. Der 40-jährige Mitarbeiter der dort ansässigen Recycling Börse bemerkte gestern, dass auf dem eingezäunten Außengelände zwei Fahrräder sowie diverse dort gelagerte Wertstoffe fehlen. Nach Sichtung des Videomaterials der Überwachungskameras sah er, dass am Sonntag Mittag zwei bisher unbekannte Männer über den Zaun des Geländes kletterten und sich auf dem Gelände zu schaffen machten. Die Unbekannten nahmen die beiden Räder und Wertstoffe an sich, ehe sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die am Sonntag etwas Auffälliges im Bereich der Franz-Werfel-Straße gesehen haben oder Angaben zu den beiden bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 beim Kriminalkommissariat der Herforder Polizei zu melden.

