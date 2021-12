Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe auf Baustelle unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (16.12.2021) Werkzeugen von einer Baustelle an der Hackstraße gestohlen. Die Diebe gelangten zwischen 17.00 Uhr und 06.45 Uhr über ein Loch in der Fassade in das Sanierungsobjekt. Dort erbeuteten sie aus einem Lagerraum mehrere elektrische Werkzeuge im Wert von über 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

