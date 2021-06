Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Bauernhaus

Baumaschinen gestohlen

Goch (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. Juni 2021) sind unbekannte Täter in ein Bauernhaus an der Triftstraße eingedrungen, das sich aktuell im Umbau befindet. Sie entwendeten mehrere Baumaschinen, darunter eine Kappsäge und Bohrschrauber. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

