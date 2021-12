Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist aufgetreten

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagabend (18.12.2021) um 21.30 Uhr im Oberen Schlossgarten vor zwei Frauen im Alter von 17 und 26 Jahren seine Hose geöffnet und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Zudem soll er versucht haben, die 26-Jährige zu küssen. Nach seiner vorläufigen Festnahme hat sich der erheblich alkoholisierte Tatverdächtige auf der Polizeiwache vor zwei Beamten erneut entblößt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

