Polizei Mettmann

POL-ME: Mit mittlerem Schulabschluss zur Polizei über die "Fachoberschule Polizei" - Einladung zur "digitalen Expertenrunde" - Kreis Mettmann - 2104092

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Die Polizei NRW stellt sich nun noch breiter bei der Nachwuchsgewinnung auf: Denn nun wird auch Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Schulabschluss (Fachoberschulreife plus Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe) der Einstieg in den Polizeivollzugsdienst ermöglicht. Das ist ab Juni 2021 auch für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Mettmann möglich. Zuständig für die Kreispolizeibehörde Mettmann wird hier das Max-Weber-Berufskolleg in Düsseldorf sein.

"Der Polizeiberuf ist spannend und vielseitig. Man benötigt Hilfsbereitschaft, muss gut im Team arbeiten können und bereit sein, 'anzupacken' - alles Attribute, welche Schülerinnen und Schülern der Berufskollegs mitbringen", erklärt Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann. "Daher freue ich mich, dass wir als Polizei NRW nun diesen Weg gehen und Schülerinnen und Schülern mit mittlerem Schulabschluss die Möglichkeit geben, sich bei der Polizei NRW zu bewerben", so die Polizeihauptkommissarin.

Digitale Expertenrunde

Um Fragen rund um das neue Angebot zu beantworten, bietet die Polizei NRW am Samstag (24. April 2021) um 10 Uhr eine "digitale Expertenrunde" an, die sich insbesondere an alle interessierten Eltern und Lehrerinnen und Lehrer richtet. Eine Anmeldung zu dieser Expertenrunde ist unter folgender E-Mail-Adresse notwendig: fos.lafp@polizei.nrw.de.

"Nicht nur Gymnasiasten können gute Polizisten sein"

Innenminister Herbert Reul: "Auch in Menschen mit mittleren Bildungsabschluss schlummert Polizei-Potential. Dieses Potenzial wollen wir fördern. Schließlich wird die Polizei vor allem dann akzeptiert, wenn sich die Breite der Bevölkerung in ihr wiederfindet. Auch Haupt-, Real- und Gesamtschüler und -schülerinnen mit mittlerer Reife können, wollen und sollen gute Polizisten sein. Wir fördern Vielfalt, indem wir auch ihnen ermöglichen, sich bei der Polizei zu bewerben."

Bei der Vorstellung des neuen Schulmodells am Donnerstag (22. April 2021) gaben Yvonne Gebauer und Herbert Reul die elf Berufskollegs bekannt, an denen der neue Bildungsgang zunächst angeboten wird. Für den Kreis Mettmann handelt es sich hierbei um das Max-Weber-Berufskolleg in Düsseldorf.

Landesweit werden circa 300 Plätze zum Schuljahr 2022/23 bereit stehen. Neben der Fachhochschulreife erwerben die Schülerinnen und Schüler in dem zweijährigen Bildungsgang polizeispezifische Kenntnisse, wie etwa in Recht und Staatslehre. Gleichzeitig sichern sie sich eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei Nordrhein-Westfalen und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern sie den Abschluss erfolgreich absolvieren und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllen.

In der Jahrgangsstufe 11 ist dann ein einjähriges Praktikum in einer Kreispolizeibehörde vorgesehen. Neben dem Wach- und Wechseldienst im Streifenwagen und Einblicken in die kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit, hält das Praktikum ein breit gefächertes Angebot weiterer Pflicht- und Wahlpflichtmodule bereit. Die Verwaltungsbereiche der Polizei stehen ebenso auf dem Stundenplan wie Trainingseinheiten vor Ort in der Fortbildungsstelle der jeweiligen Praktikumsbehörde und in den Bildungszentren des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW.

Die Jahrgangsstufe 12 besteht dann ausschließlich aus Unterricht und schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab. In die Unterrichtsarbeit werden auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingebunden.

Der neue Bildungsgang richtet sich an Absolventinnen und Absolventen, die einen mittleren Schulabschluss oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht haben und das 35. Lebensjahr am 01.09. des beginnenden Schuljahres noch nicht vollendet haben. Die Bewerbung um einen Praktikumsplatz erfolgt zentral beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) und ist zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 8. Oktober 2021 möglich. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Bewerbung gibt es auf der Homepage www.genau-mein-fall.de unter der Rubrik "Next Level".

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell