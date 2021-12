Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet - weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Zu einer Verkehrskontrolle sollte am Sonntag (19.12.2021) um 12.30 Uhr am Arnulf-Klett-Platz ein Motorroller angehalten werden. Der Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen der Polizeibeamten und flüchtete mit seiner schwarzen Vespa durch die Innenstadt bis in den Stuttgarter Osten, wo er sich letztlich in der Metzstraße an einem Geländer festfuhr und anschließend trotz Gegenwehr vorläufig festgenommen werden konnte. Auf seiner Fahrt über die Königstraße, den Schlossplatz, die Konrad-Adenauer-Straße, Willy-Brandt-Straße und die Neckarstraße bis zur Metzstraße kam es mutmaßlich zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Zudem verursachte der Flüchtige einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro, als er in der Metzstraße ein geparktes Fahrzeug streifte. An dem Roller, der aktuell für den Straßenverkehr keine Zulassung hat, war ein mutmaßlich gefälschtes Kennzeichen angebracht. Die Besitzverhältnisse des Rollers sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Weiterhin ist der 40-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Personen, die durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

