POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 05.12.2021

Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 05.12.2021

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Pkw-Überschlag, Zwei Leichtverletzte - Maintal

Am späten Samstagabend, gegen 23:35 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3195 zwischen Wachenbuchen und Hochstadt ein Unfall, der zwei Leichtverletzte und einen wirtschaftlichen Totalschaden am Pkw zur Folge hatte. Auf Höhe der Einmündung in die Wachenbucher Straße verlor ein 18-jähriger Skoda-Fahrer aus Dörnigheim, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Insassen konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien, welcher im Graben zum Stehen kam, erlitten jedoch leichte Verletzungen. Der 19-jährige Beifahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Auffahrunfall mit Verletzten - BAB 3 Ri. Würzburg/AS Hanau

Geringer Sicherheitsabstand führte am Samstagmittag, gegen 12:44 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Pkw an der Anschlussstelle Hanau. Aufgrund einer Staubildung auf der Abbiegespur zur Bundesstraße 45 Richtung Hanau, musste ein 46-jähriger BMW-Fahrer aus Dortmund sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte der 73-jährige Hintermann rechtzeitig, jedoch nicht eine nachfolgende 31-jährige Peugeot-Fahrerin aus Bad Camberg, die nahezu ungebremst auf den Skoda des Großauheimers auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 73-jährige auf den BMW geschoben. Deren Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin kam mit Prellungen vorsorglich in eine Klinik. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 30.000 Euro.

Offenbach am Main, 05.12.2021, RENKER, PvD

