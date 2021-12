Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbrecher sprang vom Balkon; VW-Fahrer kam offenbar glimpflich davon und Zeugensuche nach Unfallflucht

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbrecher sprang vom Balkon - Langen

(aa) Anwohner oder Passanten könnten am Donnerstagabend in der Nördlichen Ringstraße im Bereich der 110er-Hausnummer einen Einbrecher auf der Flucht beobachtet haben. Gegen 18.50 Uhr sprang ein dunkel gekleideter Mann vom Balkon aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Eine nähere Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Bewohner waren gerade zurückgekehrt. Der Täter hatte bereits mehrere Schränke in den Zimmern durchwühlt, dabei Goldschmuck aufgefunden und mitgenommen. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. VW-Fahrer kam offenbar glimpflich davon - Autobahn 66/Gelnhausen

(fg) Offenbar glimpflich kam der Fahrer eines grauen VW Golf am Donnerstagabend davon, da er bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gelnhausen West und Ost nach derzeitigen Erkenntnissen "nur" leichte Verletzungen davontrug. Gegen 18.20 Uhr war ein 61-jähriger Sattelzugfahrer auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 18 Jahre alte Golf-Fahrer den linken Fahrstreifen. In Höhe des Parkplatzes "Kinzigtal" wechselte der Sattelzug die Fahrspur, um einem vom Parkplatz zufahrenden Lastkraftwagen die Auffahrt auf die Autobahn zu ermöglichen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf, der daraufhin die Leitplanke touchierte und außer Kontrolle geriet. Im weiteren Verlauf kippte sich der Wagen des 18-Jährigen auf die Fahrerseite und kam letztlich an der Mittelleitplanke zum Liegen. Der junge Mann aus Gelnhausen konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde offensichtlich nur leicht verletzt. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn 66 zeitweise voll gesperrt. Nach gut zwei Stunden konnte die Vollsperrung aufgehoben und die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht - Gelnhausen

(ad) Gegen 16 Uhr stellte ein Mercedes Sprinter-Fahrer am Donnerstag seinen weißen Wagen am rechten Straßenrand in der Berliner Straße in Höhe Hausnummer 8 ab. Unfallschäden an der linken Heckseite von zirka 1.000 Euro sowie auf der Straße liegende fremde Fahrzeugteile stellte er nach seiner Rückkehr gegen 20.15 Uhr fest. Nach ersten Ermittlungen stammen die Teile von einem Peugeot 208. Laut den Ermittlern dürfte der gesuchte Peugeot einen Schaden an der Stoßstange vorne rechts aufweisen. Wer Hinweise zu dieser Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 03.12.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell