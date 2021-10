Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brennender Traktor an der Nordhauser Straße

Iserlohn (ots)

Zu einem brennenden Traktor auf einem Bauernhof musste die Feuerwehr Iserlohn heute Morgen um 6 Uhr zur Nordhauser Straße ausrücken. In der Notrufmeldung war die Rede von einem ausgedehnten Scheunenbrand, weshalb die Feuerwehr mit einer Vielzahl von Einsatzkräften ausrückte. Vor Ort brannte der Traktor, der glücklicherweise im Außenbereich abgestellt war, in voller Ausdehnung. Zur Brandbekämpfung wurden ein C- und ein Schaumrohr unter Atemschutz von den Einsatzkräften vorgenommen. Ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Hühnerstall konnte verhindet werden. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 7:30 Uhr beendet werden. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden kann die Feuerwehr derzeit keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell