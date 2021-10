Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Truppmannausbildung 2021, Stufe A

Iserlohn (ots)

Im Herbst 2021 begann in der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn für 32 Teilnehmer die Truppmannausbildung mit der ersten Stufe, der Stufe A. In dieser Ausbildungsstufe wurden Grundtätigkeiten und Grundwissen in 90 Stunden für den Feuerwehrdienst vermittelt. Lehrgangsleiter Peter Korte und sein Stellvertreter Dennis Schmoll freuten sich besonders über die sehr guten Leistungen des gesamten Lehrgangs bei der schriftlichen Prüfung. Die 32 Teilnehmer sind hochmotiviert für ihre neuen Aufgaben in den Löschgruppen und Sondereinheiten und freuen sich bereits jetzt auf die Teilnahme an weiterführenden Lehrgängen. Peter Korte bedankt sich bei dem gesamten Ausbilderteam für die investierte Zeit in die Vorbereitung und Durchführung des Lehrgangs. Das Ausbilderteam ist absolut überzeugt, dass die neuen Kameradinnen und Kameraden gut vorbereitet in Ihre Einheiten zurückkehren, bevor im kommenden Frühjahr die Stufe B die Truppmannausbildung vorerst abschließt. Die hohe Teilnehmerzahl ist der Coronapandemie geschuldet, da im Jahr 2020 der geplante Lehrgang Stufe A ausfallen musste. Die Ausbildungsstufe A haben erfolgreich absolviert: Jonas Schmittutz, Jan-Niclas Zweigart, Denis-Lazar Cocco, Jendrik Lohmann, Jens Momber, Quentin Pesch, Felix Erbstößer, Laura Reithmeier, Matthias Bellebaum, Niklas Koch, Fabian Maßmeier, Tobias Wölk, Marvin Völkel, Patrick Burtscher, Jonas Hackenberg, Leon Broda, Martin Kampmeier, Daniel Hübinger, Tim Sellmann, Daniel Hennig, Sascha Wickert, Torben van de Bürie, Stefanie Basner, Saskia Homann, Anja Uerpmann, Jan Dickbertel, Maja Fester, Miriam Kreft, Joel Remscheidt, Noah Sadowski, Justin Schippling, Thorben Schreiber.

