Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Beförderung bei der Berufsfeuerwehr

Iserlohn (ots)

Heute konnte Detlef Rutsch, als erster Kollege der Berufsfeuerwehr, nach §14 LVOFeu prüfungsfrei in den gehobenen Dienst befördert werden. Anstatt einer Prüfung gibt es hier andere Anforderungen zu erfüllen: Detlef Rutsch hatte unter anderem die Bochumer Kollegen in deren Feuerwehrschule bei der Ausbildung der Brandmeisteranwärter unterstützt. Am 28. Mai 2021 ist überarbeitete Rechtsgrundlage für den prüfungsfreien Aufstieg in Kraft getreten. Nun steht den prüfungsfrei aufgestiegenen Kollegen der Weg zu einer Laufbahnprüfung, und damit zu Stellen über die Besoldungsstufe A11 hinaus, offen.

