Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 04.12.21

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Sparkassenautomat gesprengt - Hainburg/Kreis Offenbach

Am frühen Samstag, gegen 03.20 Uhr, wurden die Bewohner in der Offenbacher Landstraße in Hainburg/Hainstadt unsanft geweckt. Die SB-Stelle der Sparkasse wurde durch eine Explosion zerstört. Dabei ging es den Tätern um den Inhalt des Geldausgabeautomaten. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, kann noch nicht gesagt werden, auch steht die Höhe des Sachschadens noch nicht fest. Zeugen wollen drei schwarz gekleidete Täter beobachtet haben, die nach der Tat mit einem schwarzen PKW Richtung Autobahn geflüchtet sind. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können diese der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 089/8098-1234 mitteilen.

Offenbach am Main, 04.12.21, Arnd Bamberg, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell