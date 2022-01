Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sechs Versammlungen mit Corona-Bezug

Northeim (ots)

LK Northeim, Montag, 25.01.2022, 17.50 - 19.30 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Vier nicht angemeldete Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen - Zwei angemeldet Gegenversammlungen.

Bezüglich des Vorfalls (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Einsatz von Pfefferspray) bei der Versammlung in Northeim wird auf die Pressemitteilung von gestern verwiesen.

Am Montagabend kam es zu insgesamt vier nicht angemeldeten Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen. Bei keiner der Versammlungen gab sich ein*e Versammlungsleiter*in zu erkennen. Aufgrund dessen wurden durch die Polizei Durchsagen durchgeführt, wobei die Auflagen (FFP2-Maskentragepflicht und Abstandsregeln) erläutert wurden. Zudem wurden mögliche polizeiliche Maßnahmen (Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren und ggf. Platzverweis) bei Zuwiderhandlungen bekannt gegeben.

In Northeim nahmen an der Versammlung in der Spitze ca. 280 Personen teil. Der Großteil der Teilnehmenden hielt sich an die Auflagen. Neben dem oben erwähnten Vorfall kam es zu drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die FFP2-Maskentragepflicht. Die drei Teilnehmenden erhielten zudem jeweils einen Platzverweis.

In Northeim kam es zudem zu einer angemeldeten Gegenversammlung am Entenmarkt. Die Versammlung verlief mit 20 Teilnehmenden ohne Vorkommnisse.

In Bad Gandersheim zählte die Polizei 19 Teilnehmende bei der nicht angemeldeten Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen. Die Polizei stellte keine Verstöße gegen die Auflagen fest.

In Uslar trafen sich ca. 50-60 Teilnehmer einer nicht angemeldeten Versammlung. Die Auflagen wurden weitestgehend eingehalten und nach gezielten Ansprachen kamen auch die restlichen Teilnehmenden den Auflagen nach.

Zudem fand eine Gegenversammlung mit ca. 30 Teilnehmenden statt. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Verstöße.

Eine weitere nicht angemeldete Versammlung fand in Hardegsen mit 70-80 Teilnehmenden statt.

Bei dieser Versammlung musste die Polizei die Aufforderung zur Einhaltung der Auflagen mehrmals wiederholen. Erst dann wurde den Auflagen teilweise nachgekommen, trotzdem kam es zu 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Auflagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell