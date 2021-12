Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Haftbefehl im Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Mittwoch einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Erschleichen von Leistungen mit einem Haftbefehl suchte. Der Mann der sich gegen 15 Uhr freiwillig in der Wache der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof meldete, hatte noch eine Freiheitsstrafe von 45 Tagen zu verbüßen.

Nach seiner Verhaftung wurde er in die Justizvollzugsanstalt Darmstadt gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell