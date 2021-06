Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - In Gymnasium eingebrochen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Breisach - In der Zeit von Freitag, 11.06.2021, 23:00 Uhr bis Sonntag, 13.06.2021, 17:00 Uhr, sind bislang Unbekannte in das Martin-Schongauer-Gymnasium an der Leo-Wohleb-Straße eingebrochen. In mehreren Räumen wurden Schränke, Schubladen durchwühlt und Geldkassetten aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes lässt sich noch nicht beziffern.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

