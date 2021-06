Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Mehrere Spiegel abgetreten - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March-Holzhausen - In der Nacht von Samstag 12.06.2021 auf Sonntag 13.06.2021 wurden in March-Holzhausen mehrere Autospiegel abgetreten, bislang sind drei Geschädigte bekannt. Am Sonntag 13.06.2021, um 03.40 Uhr, wurde ein jugendlicher Täter bei Tatausführung in der Straße Am Bühl 2 von einem Zeugen gefilmt.

Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 07667/9117-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell