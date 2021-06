Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Geräteschuppen in Brand - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Freitag, 11.06.2021, gegen 21.10 Uhr geriet das Dach eines Geräteschuppens eines Rugby Clubs in der Hochdorfer Straße in March-Hugstetten in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr March war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell