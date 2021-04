Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betriebserlaubnis erloschen

Dudenhofen/Römerberg (ots)

Gleich dreimal kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis über die Osterfeiertage in Dudenhofen und Römerberg.

Veränderungen an den lichttechnischen Einrichtungen seines BMW führte ein 38-Jähriger durch, der die Rückleuchten von innen mit einer Folie versehen hatte. Der Mann war am 02.04.2021 um 23:50 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen von einer Streife kontrolliert worden.

Die Frontscheinwerfer mit einer gelben Folie bezogen, hatte am 04.04.2021 um 19:35 Uhr auch ein 22-Jähriger, der in der Natostraße in Römerberg-Mechtersheim in eine Polizeikontrolle geriet. Diese Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis seines BMW.

Keine Änderungsabnahme vorweisen konnte ebenfalls am 04.04.2021 um 18:45 Uhr in der Natostraße ein 18-jähriger BMW - Fahrer. Der junge Mann hatte sein tiefergelegtes Fahrzeug mit anderen Felgen sowie einer Auspuffanlage versehen, für die er keinen Nachweis vorlegen konnte.

Gegen die drei Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert.

