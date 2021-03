Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Messer genötigt

Unbekannter zeigte in S-Bahn Messer vor

München (ots)

Am Donnerstagnachmittag (11. März) nötigte ein bislang Unbekannter in einer S-Bahn in München einen Mitreisenden indem er diesem ein Messer zeigte.

Gegen 16:40 Uhr erreichte die Bundespolizei in München die Mitteilung, dass in einer S-Bahn (S2, Richtung Petershausen) zwischen Laim und Allach ein Unbekannter mit einem Messer hantierte. Landes- und Bundespolizei ließen die betreffende S-Bahn am Haltepunkt Hebertshausen stoppen. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass ein bislang Unbekannter zusammen mit dem einem 32-jährigen Mitreisendem am Haltepunkt Laim eingestiegen war und plötzlich grundlos ein Keramikmesser mit einer ca. 6 - 8 cm langen Klinge vorzeigte. Der Unbekannte hatte das Messer gegenüber dem Mann aus Röhrmoos lediglich gezeigt. Stichbewegungen oder Bedrohungen, z.B. verbal soll es nicht gegeben haben. Das Motiv des Unbekannten, der in Dachau ausstieg, ist nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Verdachts der Nötigung. Der Vorfall war öffentlichkeitswirksam, die S-Bahn zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert.

Wer zum Sachverhalt oder gar zum Unbekannten sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten unter der Rufnummer 089/515550-1111 die Bundespolizei in München zu kontaktieren.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell