BPOL-F: Bargeld aus Fahrscheinautomaten gestohlen

Offenbach am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die vergangene Nacht einen Fahrscheinautomaten an der S-Bahnstation Offenbach Marktplatz geöffnet und die Geldkassette entwendet haben. Heute Morgen gegen 3 Uhr ging bei der Bundespolizei im Frankfurter Hauptbahnhof die Meldung ein, dass an der S-Bahnstation Offenbach-Marktplatz ein Fahrscheinautomat offen stehen würde. Beamte konnten vor Ort die leere Geldkassette sicherstellen, die nun kriminaltechnisch untersucht wird. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zu den laufenden Ermittlungen der Bundespolizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

