Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Diebstahl von 800 kg schwerer Baumaschine - Zeugen gesucht

Eine etwa 800 kg schwere Rüttelplatte wurde in der Zeit zwischen Freitagnachmittag gegen 16 Uhr und Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Forchtenberg entwendet. Das etwa 14.000 Euro teure Gerät wurde von Unbekannten von einer Baustelle in der Straße Allmand entwendet. Für den Transport der Baumaschine waren vermutlich mehrere Personen und ein Anhänger oder Kleintransporter von Nöten. Der Polizeiposten Niedernhall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Abrissarbeiten enden im Krankenhaus

Schwer verletzt wurde ein 58-Jähriger bei Abrissarbeiten am Dienstagnachmittag in Öhringen. Der Mann war beim Abriss einer Treppe im Pfaffenmühlweg gegen 16.45 Uhr durch ein Brecheisen getroffen worden. Der Verletzte kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Öhringen: Beim Rückwärtsfahren getroffen - Fußgänger schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 86-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Öhringen. Der Mann war am Bahnhof im Begriff die Straße zu überqueren, als ein Polo zurücksetzte und ihn erfasste. Der 40-jährige Fahrer des Autos hatte wohl die Einmündung in den Haagweg verpasst und fuhr rückwärts um in diesen einfahren zu können. Dabei stieß der Pkw mit dem Fußgänger zusammen, der in der Folge stürzte. Der Senior wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polo-Lenker muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

