Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zigarettenautomat gestohlen

Karlsruhe-Mühlburg (ots)

Unbekannte Täter haben Dienstagnacht in der Rheinstraße in Karlsruhe mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten aus der Verankerung der Hauswand gerissen und mitgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 02.10 Uhr laute Geräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Unmittelbar hierauf war der Automat offenbar mit einem schwarzen Transporter oder Bus der in Richtung Lameyplatz davonfuhr abtransportiert worden. Der Schaden dürfte bei mehreren Tausend Euro liegen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell