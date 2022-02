Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Main-/Tauberkreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten/Heimberg: Brand einer Maschinenhalle

Eine Anwohnerin meldete der Feuerwehr um 00:05 Uhr, dass eine Maschinenhalle brennt. Durch die eingesetzten Kräfte wurde festgestellt, dass die Halle in Vollbrand steht. In der Halle waren verschiedene landwirtschaftliche Fahrzeuge, Maschinen und Geräte gelagert. Unter anderem 4 Traktoren, Mähdrescher und ein Radlader. Die Halle diente zudem einer Alpa-kaherde als Unterstand mit offenem Zugang. Durch das Feuer wurde die Alpakaherde vom Brandherd weggetrieben. Allerdings verendeten zwei der Tiere. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 000 Euro. Die Brandursache konnte bislang nicht verifiziert werden. Weitere Ermittlungen sind im Gange. Zeugen werden gebeten, sich unter 07931-5499131 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 07131/104-3333 gerne zur Verfü-gung.

Carl von Berg

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell