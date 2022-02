Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drogenhändler in Haft

Ein 26-Jähriger wurde am 25.01.2022 mit mehreren Kilogramm Marihuana festgenommen. Der Mann wurde wegen zweier offener Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Heilbronn und Mosbach von der Polizei gesucht und konnte schließlich am vergangenen Dienstag in einer Heilbronner Pension angetroffen werden. Hierbei fanden die Polizisten nicht nur den Gesuchten, sondern auch Betäubungsmittel, nämlich rund vier Kilogramm Marihuana sowie rund 18.000 Euro Bargeld. Der 26-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Richter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der einen weiteren Haftbefehl wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

