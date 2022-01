Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Stoff am frühen Morgen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Weil ein scheinbar angetrunkener Mann in Eisenberg in seinen Wagen stieg und die Örtlichkeit verlassen wollte, wurde die Polizei Saale-Holzland am Dienstagmorgen alarmiert. Eine Zeugin hatte zuvor noch versucht dem Mann den Fahrzeugschlüssel abzunehmen, was allerdings missglückte. Durch die eingesetzten Polizisten konnte der 54-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Und der Verdacht der Zeugin bestätigte sich. Auch die Beamten konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmen. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten beim Beatmen des Alkomaten, brachte das Gerät eine stattliche 2,9 Promille zum Vorschein. Neben der Anzeige musste der 54-Jährige mit ins Klinikum zur Blutentnahme.

