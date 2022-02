POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.02.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen: Medizinischer Notfall führt zu Fake News

Ein Medizinischer Notfall an einer Eppinger Realschule, führte dazu, dass zahlreiche Falschmeldungen an die Polizei herangetragen wurden. Ein 11-Jähriger geriet am späten Dienstagvormittag in einen psychischen Ausnahmezustand, weshalb Rettungskräfte und schließlich die Polizei zu der Schule am Berliner Ring gerufen wurden. Der Junge wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Vorfall erreichten das Polizeirevier Eppingen zahlreiche Meldungen, dass insbesondere in den sozialen Medien von einer schwerverletzten Schülerin und der verletzten Rektorin berichtet würde. Diese Meldungen sind falsch. Bis auf den 11-Jährigen musste sich niemand in medizinische Behandlung begeben.

B27/ Heilbronn: Hoher Schaden bei Autorennen

Bei einem Autorennen auf der B27 in Heilbronn entstanden am Dienstagmorgen Schäden in Höhe von rund 115.000 Euro. Zeugen hatten gegen 8.40 beobachtet, wie die Fahrer eines VWs und eines Alfa Romeos an einer Ampel stadteinwärts standen. Beide verständigten sich und fuhren als die Ampel grün wurde zunächst in Schrittgeschwindigkeit los. Als beide schließlich einen stationären Blitzer passierten und genug Abstand zwischen sich und die vorausfahrenden Fahrzeuge gebracht hatten, gaben beide auf ein Handzeichen des Alfa Fahrers Gas. Beide Fahrzeuge beschleunigten daraufhin so stark, dass das Heck des Alfas ausbrach und der Wagen zunächst rechts gegen den Bordstein prallte. Dann schleuderte der Pkw nach links und kollidierte seitlich mit dem VW. Beide Autos gerieten daraufhin nach links auf die erhöhte Fahrbahnbegrenzung wo der VW zunächst gegen eine Laterne und dann gegen einen Baum prallte, bevor er zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Alfa Romeo kollidierte mit einem anderen Baum und kam dort zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstehen Totalschäden in Höhe von 60.000 und 50.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn musste wegen der beschädigten Straßenlaterne bis etwa 12.45 Uhr gesperrt werden. Die beiden 48 Jahre alten Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Gemmingen: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Nach dem Einbruch in eine Gemminger Schule sucht das Polizeirevier Eppingen nach Zeugen. In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen ein oder mehrere Unbekannte in das Gebäude im Massenbacher Weg ein und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe. Zeugen, die im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr am Montagnachmittag bis 7 Uhr am Dienstagmorgen rund um die Schule verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Unfall mit über 2 Promille

Mit über zwei Promille kam ein 62-Jähriger am Dienstagnachmittag in Heilbronn mit seinem Auto von der Speyrer Straße ab. Der Mann war gegen 16.30 Uhr von Kirchhausen in Richtung Frankenbach unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung von der Straße abkam und in einen Graben fuhr. Nach wenigen Metern gelang es ihm er seinen Wagen zurück auf die Fahrbahn zu steuern. Anstatt selbst die Polizei zu rufen, fuhr der Mann einfach weiter. Ein Zeuge der den Unfall beobachtete hatte informierte die Beamten, die den Autofahrer schließlich am Steuer seines inzwischen geparkten Autos sitzend, am Fahrbahnrand der Heidelberger Straße, antrafen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann fast 2,4 Promille hatte. Er musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. An seinem Auto entstanden Schäden in Höhe von knapp 2.500 Euro.

Heilbronn: Zeugen nach Fahrradunfall gesucht

Mit fast 2,6 Promille war ein Fahrradfahrer am Dienstagmittag in Heilbronn-Frankenbach unterwegs. Der 38-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr auf dem Schutzstreifen entlang der Speyrer Straße. Ein Autofahrer bog vor ihm nach rechts in ein Grundstück ein, woraufhin der Fahrradfahrer wohl aufgrund seines Alkoholpegels und der nassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem Pkw kollidierte. Der 38-Jährige radelte daraufhin davon und konnte schließlich von Polizeibeamten an seiner Adresse angetroffen werden. Nach einem Atemtest musste der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 253093 beim Polizeiposten Heilbronn-Sontheim zu melden.

Ilsfeld: Bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Ilsfeld wurden am Dienstagvormittag drei Personen verletzt. Die 27 Jahre alte Fahrerin eines Lkws fuhr gegen 10.30 Uhr die Hauptstraße entlang und wollte die Landesstraße 1100 geradeaus überqueren, um zur Autobahnauffahrt zur A 81 zu gelangen. Sie ordnete sich dazu wohl versehentlich auf der Rechtsabbiegerspur ein. Als die Ampel für diese Spur auf grün schaltete fuhr die Frau los obwohl die Ampel für die Geradeausspur noch rot anzeigte. Der LKW kollidierte mit einem auf der L1100 fahrenden VW Golf. Die drei Insassen im Golf wurden leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am LKW und dem VW entstanden Schäden in Höhe von jeweils 10.000 Euro.

