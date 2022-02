Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN vom 03.02.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Der 20-jährige Fahrer eines roten Pkw Honda befuhr am Mittwochabend, 02.02.2022, gegen 18.20 Uhr, die A 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Weinsberg, an der Überleitung zur A 6 in Richtung Mannheim, befand sich der 20-Jährige auf dem zweiten Fahrstreifen. An ihm fuhr ein bislang unbekannter Pkw links vorbei und scherte dann dicht vor dem Honda auf dessen Fahrstreifen ein. Der Honda-Lenker erschrak hierdurch, geriet ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der rechten Schutzplanke, bis das Fahrzeug schließlich stark beschädigt liegen blieb. Während des Schleuderns kam es noch zu einer Kollision mit einem direkt dahinterfahrenden silbernen BMW eines 42-Jährigen. Zu einer Berührung mit dem unbekannten Pkw, der in unbekannte Richtung weiterfuhr, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern, kam es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Bei dem unbekannten Pkw handelt es sich möglicherweise um eine silberne bzw. graue Limousine der Marke Audi, Typ A6 oder A8. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 30.000,- Euro. Während die Lenker der Pkw unverletzt blieben, trug die Beifahrerin im Pkw Honda leichte Verletzungen an einem Arm davon. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zu dem unbekannten Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg, Tel. 07134 5130, zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell