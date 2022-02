Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Billigheim: BMW mit Polizeisirene unterwegs

Mit eingeschalteter Polizeisirene fuhr ein BMW in der Nacht auf Donnerstag an der Spitze einer Fahrzeugkolonne in Billigheim-Sulzbach der Polizei in die Arme. Der 21-jährige Fahrer war gegen 0 Uhr mit seinem Fahrzeug von dem Parkplatz eines Discounters im Unteren Frohnengrund gestartet, als der vermeintliche Polizist auf eine Streife des Polizeireviers Mosbach traf. In der folgenden Kontrolle nahmen die Beamten die Sirene an sich. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Amtsanmaßung rechnen.

Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen Schaden von etwa 2500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker oder eine Fahrzeuglenkerin zwischen dem letzten Freitag und Dienstag in Walldürn. Eine 44-Jährige hatte ihren Ford in der Schachleiterstraße abgestellt. Zwischen Freitagmorgen, 7 Uhr und Dienstagnachmittag, 14 Uhr, beschädigte der oder die Unbekannte mit einem Fahrzeug das Auto und fuhr davon ohne sich bei der Ford-Fahrerin oder der Polizei zu melden. Das Polizeirevier Buchen ermittelt und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell