POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Mann bei Unfall verletzt

Ein verletzter Pkw-Lenker, 5.000 Schaden und ein gebrochener Baumstamm sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagmorgen in Öhringen. Der 40-Jährige Fahrer eines VW kam in der Möhringer Straße gegen 5 Uhr auf Höhe der Büttelbronner Straße aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierdurch prallte das Fahrzeug gegen einen Zaun und anschließend gegen einen Baum. Bei diesem brach der Stamm und fiel auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

