Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2022

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Tatverdächtiger nach Autodiebstahl in Haft

Auf der Autobahn 6 bei Leuchtenberg wurde in der Nacht auf Dienstag, den 1. Februar 2022, ein 29-Jähriger in einem gestohlenen Pkw aufgegriffen. Der Mann war mit der gegen 23.45 Uhr in Ilsfeld entwendeten Mercedes E-Klasse auf dem Weg ins Ausland, als er wenige Stunden später gegen 2.50 Uhr durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus vorläufig festgenommen werden konnte. Der Tatverdächtige wurde nach Heilbronn überstellt und dort auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Richter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

