Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.02.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Wechsel in der Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums

Anfang Februar hat Polizeihauptkommissar Carsten Diemer die Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Heilbronn übernommen. Er folgte damit auf Erster Polizeihauptkommissar Gerald Olma, der nach drei Jahren in Heilbronn zurück in den Main-Tauber-Kreis wechselt und beim Polizeirevier Tauberbischofsheim eine Führungsfunktion übernehmen wird. PHK Diemer ist 43 Jahre alt und arbeitet seit fast fünf Jahren als stellvertretender Stabsstellenleiter in der Pressestelle. Er verfügt über eine große Bandbreite in der polizeilichen Arbeit und hatte zuvor verschiedene Funktionen, teilweise auch Führungsfunktionen bei der Polizei inne. Die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit ist zuständig für sämtliche Presseanfragen, die Medienbetreuung bei größeren polizeilichen Einsätzen, die Betreuung der Social-Media-Kanäle sowie die interne und externe Kommunikation des Polizeipräsidiums. Die acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabsstelle sind direkt dem Polizeipräsidenten Hans Becker unterstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell