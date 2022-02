Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.02.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Firmenparkplatz in der Künzelsauer Dieselstraße wurde am Montag ein 1er BMW beschädigt. Der Wagen stand zwischen 5 Uhr und 14 Uhr in der dritten Reihe des Firmenparkplatzes. In diesem Zeitraum muss ein unbekannter Fahrzeugführer mit dem Wagen kollidiert sein. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro an der Front des BMWs. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

