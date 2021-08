Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer prallt in Leitplanke

Lübbecke (ots)

Aus bisher unbekannten Gründen verlor am Montagnachmittag ein Lübbecker auf der B 239 die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Da sich vor Ort Zweifel an der Geeignetheit zur Teilnahme am Straßenverkehr bestanden, behielten die Beamten den Führerschein ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 35-Jährige mit seinem Fiesta die Berliner Straße aus Richtung Hüllhorst kommend. Ausgangs einer leichten Rechtskurve verlor er sich Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, auf der glücklicherweise niemand fuhr. Infolge einer starken Lenkbewegung schleuderte das Fahrzeug dann über alle Fahrstreifen und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke. Anschließend drehte dich der Ford auf der regennassen Straße und rutschte wieder auf die Gegenfahrbahn. Hier kam das Auto zum Stehen. Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen konnte der Wagen von der Straße geschoben werden.

