POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.02.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Der Fahrer eines Leichtkraftrades erlitt am Mittwochabend bei einem Unfall bei Bad Rappenau leichte Verletzungen. Der 16-Jährige war auf der Kreisstraße 2148 unterwegs, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Roller verlor und von der Straße abkam. Der Jugendliche stürzte und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Leichtkraftrad beläuft sich auf rund 500 Euro.

Bad Rappenau: Zeugen klären Unfallflucht

Aufmerksame Zeugen sorgten am Mittwochabend dafür, dass ein Autobesitzer nicht auf Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro sitzen blieb. Der Fahrer eines Lkw war um kurz vor 21 Uhr beim Rangieren im Buchäckering gegen den Mercedes Kleintransporter gefahren, hatte aber nicht angehalten um sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sich zum Unfallzeitpunkt in der Straße befanden, konnten den Laster, der den Unfall gebaut hatte, noch davonfahren sehen. Sie suchten nach dem Fahrzeug und konnten der Polizei schließlich den Standort mitteilen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu.

Eppingen: Mit dem Kopf durch die Scheibe

Mit schweren Verletzungen wurde der Fahrer eines Pedelecs am Mittwochmittag von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-Jährige radelte gegen 13 Uhr auf der Eppinger Beethovenstraße. Vermutlich wurde er durch einen Blick auf seinen Tacho abgelenkt, sodass er mit einem geparkten Pkw kollidierte. Die Heckscheibe des Pkws ging durch den Zusammenprall mit dem Kopf des Fahrradfahrers zu Bruch. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unbekannt.

Massenbachhausen: Trotz Gegenverkehr überholt

Glück im Unglück hatten am Dienstagmittag drei Fahrzeugführer, die bei Massenbachhausen in einen Unfall verwickelt waren. Der 44 Jahre alte Fahrer eines Audi A2 wollte auf der Landesstraße zwischen Massenbachhausen und Fürfeld einen vorausfahrenden LKW überholen. Unmittelbar vor einer Linkskurve setzt der Autofahrer zum Überholen an. Dabei bemerkte er wohl erst zu spät, dass ihm die 56-jährige Fahrerin eines Audi A6 entgegenkam. Sowohl der 44-Jährige, als auch der Fahrer des Lkws bemerkten den Gegenverkehr, als sie sich auf etwa gleicher Höhe befanden. Um einen Unfall zu verhindern bremsten beide ihre Fahrzeuge stark ab. Der Lenker des A2 verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte zunächst mit dem Lkw und dann mit dem A6. Die Schäden belaufen sich auf insgesamt rund 22.000 Euro.

B39/ Weinsberg: Nach Unfall abgeschleppt

Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 39 bei Weinsberg. Die 18 Jahre alte Fahrerin eines Opels bog um kurz vor 8 Uhr von der Einmündung aus Richtung Eberstadt nach links auf die Bundesstraße in Richtung Heilbronn ab. Dabei übersah sie wohl den, auf der Bundesstraße aus Richtung Heilbronn herannahenden, Hyundai einer 61-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Hyundai kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern und prallte gegen ein Verkehrsschild, das dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Der Hyundai kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr Fahrzeug musst abgeschleppt werden. Der Opel blieb fahrbereit.

