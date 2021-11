Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Nieheim (ots)

Am 05.11.21, gegen 18.35 Uhr, fuhr in der Straße Wienhusen in Nieheim ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rückwärts gegen einen Zaun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Zur Tatzeit wurde ein "kleiner Bulli" an der Unfallstelle bemerkt.

Hinweise an die Polizei Höxter: 05271-962-0./TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell